Felix Gall | Vingegaard di un altro livello possiamo essere orgogliosi

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Felix Gall ha concluso il Giro d’Italia 2026 al secondo posto, totalizzando cinque secondi posti. La sua posizione è considerata meritata, considerando le prestazioni mostrate durante la gara. Jonas Vingegaard ha vinto cinque tappe, confermando la sua superiorità rispetto agli altri concorrenti. Gall si è distinto come il migliore tra i ciclisti non danesi, rimanendo sempre vicino al vincitore. La gara si è conclusa con il danese in maglia rosa e Gall tra i primi.

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Cinque vittorie per Jonas Vingegaard, cinque secondi posti per Felix Gall. La piazza d’onore al Giro d’Italia 2026 è più che meritata per lo scalatore austriaco che, giorno dopo giorno, si è confermato come il  primo degli umani alle spalle dell’inarrivabile danese in Maglia Rosa. Quello agguantato in questa Corsa Rosa è sicuramente il risultato più importante della carriera del corridore della Decathlon CMA CGM Team che vanta una top-5 al Tour de France dell’anno scorso. Le sue parole nel dopo gara ai microfoni di Spaziociclismo: “Ero a ruota di Jai e Derek, sono riuscito a partire e ho fatto ancora un buono sprint. Penso che possiamo essere orgogliosi di quel che abbiamo fatto in queste tre settimane, tutta la squadra ha fatto passi avanti giorno dopo giorno”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Felix Gall: “Vingegaard di un altro livello, possiamo essere orgogliosi”
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GIRO D'ITALIA 2026 - Jonas Vingegaard REMPORTE le Giro après un nouveau RÉCITAL sur l'étape 20 !

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