Felix Gall ha concluso il Giro d’Italia 2026 al secondo posto, totalizzando cinque secondi posti. La sua posizione è considerata meritata, considerando le prestazioni mostrate durante la gara. Jonas Vingegaard ha vinto cinque tappe, confermando la sua superiorità rispetto agli altri concorrenti. Gall si è distinto come il migliore tra i ciclisti non danesi, rimanendo sempre vicino al vincitore. La gara si è conclusa con il danese in maglia rosa e Gall tra i primi.

Cinque vittorie per Jonas Vingegaard, cinque secondi posti per Felix Gall. La piazza d’onore al Giro d’Italia 2026 è più che meritata per lo scalatore austriaco che, giorno dopo giorno, si è confermato come il primo degli umani alle spalle dell’inarrivabile danese in Maglia Rosa. Quello agguantato in questa Corsa Rosa è sicuramente il risultato più importante della carriera del corridore della Decathlon CMA CGM Team che vanta una top-5 al Tour de France dell’anno scorso. Le sue parole nel dopo gara ai microfoni di Spaziociclismo: “Ero a ruota di Jai e Derek, sono riuscito a partire e ho fatto ancora un buono sprint. Penso che possiamo essere orgogliosi di quel che abbiamo fatto in queste tre settimane, tutta la squadra ha fatto passi avanti giorno dopo giorno”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Felix Gall: “Vingegaard di un altro livello, possiamo essere orgogliosi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIRO D'ITALIA 2026 - Jonas Vingegaard REMPORTE le Giro après un nouveau RÉCITAL sur l'étape 20 !

Notizie e thread social correlati

Felix Gall: “Contento di essere stato battuto solo da Vingegaard, il piano non era attaccare”Nella nona tappa del Giro d’Italia 2026, sulla salita di Corno alle Scale, il vincitore è stato Jonas Vingegaard.

Felix Gall: “Oggi non avevo le gambe, non c’è modo di battere Vingegaard”Felix Gall si è classificato secondo alla quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una tappa di montagna di 133 km da Aosta a Pila.

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026, Felix Gall di nuovo il migliore degli staccati: Punto al podio, impensabile battere Vingegaard; Felix Gall insegue Vingegaard: Oggi mi sentivo bene, ottimo modo per iniziare l’ultima settimana; In Val d’Aosta Vingegaard sfila la maglia rosa a Eulalio; Gall ci ha provato sul Piani di Pezzè, ma Vingegaard è la sua ombra: rivivi lo scatto.

Il danese Jonas Vingegaard vince per la prima volta il Giro d'Italia, dopo due Tour de France e una Vuelta a España. Completano il podio finale l'austriaco Felix Gall e l'australiano Jai Hindley. Davide Piganzoli migliore ciclista italiano, 8°. L'abruzzese Giulio Ci x.com

Felix Gall: 'Ho sentito che parecchi corridori si sono ammalati al Giro' reddit

Giro d'Italia: Vingegaard vince a Piancavallo e ipoteca successo finaleJonas Vingegaard vince la sua quinta tappa in questa edizione del Giro d'Italia e conquista virtualmente il successo finale, in attesa della passerella ... lapresse.it

Felix Gall: Oggi non avevo le gambe, non c’è modo di battere VingegaardFelix Gall si è piazzato al secondo posto al termine della quattordicesima frazione del Giro d’Italia 2026, contrassegnata da un duro percorso di montagna ... oasport.it