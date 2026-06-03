La tuta jumpsuit in stile meccanico è il capo più richiesto dell’estate, arrivato direttamente dal guardaroba di un meccanico. Realizzata in tessuti come cotone o materiali fluidi, si distingue per il volume oversize. La sua versatilità richiede abbinamenti accurati per valorizzarne l’aspetto chic. È considerata il pezzo forte della Primavera-Estate 2026, attirando l’attenzione come il capo più desiderato della stagione.

C hi l’avrebbe mai detto che il capo più desiderato della stagione sarebbe arrivato direttamente dal guardaroba di un meccanico? Eppure, la tuta jumpsuit (in tela di cotone o in tessuti fluidi e scivolati) è il vero asso nella manica della Primavera-Estate 2026. Jumpsuit elegante: come scegliere e indossare la tuta perfetta nella Primavera-Estate 2026 X A dare il via a questa tendenza workwear ci ha pensato lo scorso settembre Prada, aprendo la sfilata della Spring Summer proprio con una declinazione impeccabile di questo pezzo unico intramontabile. Perché rappresenta la perfetta fusione tra funzionalità e coolness. Ed è l’epitome di un’armatura urbana, che si indossa in un secondo e risolve qualsiasi dilemma di styling. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La tuta jumpsuit in stile meccanico è il pezzo unico più desiderato dell'estate, ma non è così semplice come sembra e richiede abbinamenti miratissimi per rivelare la sua anima chic. Ecco la guida definitiva per indossare il volume oversize con classe assoluta

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