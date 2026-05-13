Carla Bruni la jumpsuit in stile utility per l’arrivo a Cannes 2026 è trés chic

Il Festival di Cannes 2026 è ufficialmente iniziato, portando con sé un mix di celebrità, moda e cinema. Tra le personalità presenti, Carla Bruni ha attirato l’attenzione indossando una jumpsuit in stile utility, definita molto elegante. La cantante e modella è arrivata sul red carpet con un look che ha suscitato commenti positivi per la sua semplicità e raffinatezza. La manifestazione prosegue con numerosi eventi e sfilate di moda legate al mondo del cinema.

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Come sappiamo il Festival di Cannes 2026 è ufficialmente iniziato, portando con sé il suo consueto carico di glamour, tra cinema e preziosissime lezioni di stile. Se la celebre Montée des Marches impone da sempre abiti da sogno e codici rigorosi, sono gli arrivi diurni sulla Croisette a rivelare la vera maestria delle star nell’arte del vestire: a dare ancora una volta una memorabile dimostrazione di classe è stata Carla Bruni, sbarcata in Costa Azzurra con un look che ha ridefinito il concetto stesso di casual. Carla Bruni, che ha ridefinito i codici dell’abbigliamento casual con una jumpsuit in Costa Azzurra. Ad appena una manciata di ore di distanza dalla consueta sfilata sul red carpet, Carla Bruni ha fatto il suo arrivo presso la Promenade de la Croisette fornendoci un’implicita anticipazione di cosa indosserà a Cannes 2026.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Carla Bruni, la jumpsuit in stile utility per l’arrivo a Cannes 2026 è trés chic ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Festival di Cannes 2026: Carla Bruni tu(t)a d'un pezzo e gli altri casual look delle star Beatrice Borromeo, très chic con la sua gonna elegantemente rétro e una ricercata accoppiata cromaticaDopo aver fatto il suo ritorno nel fashion world lo scorso gennaio in occasione delle sfilate Haute Couture, la giornalista, regista e moglie di...