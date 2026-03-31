Per la stagione Primavera Estate 2026, la giacca in suede con frange si presenta come il capo principale, andando oltre la funzione di semplice abbigliamento. Questa giacca, realizzata in morbido suede, si distingue per il suo stile più ribelle rispetto alle tendenze minimaliste delle stagioni precedenti. Il suo design si fa notare come un elemento capace di trasformare l’aspetto urbano in una scena ricca di energia visiva.

A rchiviato il minimalismo sussurrato delle scorse stagioni, la giacca clou di questa primavera è il modello in morbido suede dall’anima più indomita. Un tocco di eleganza selvaggia che attualizza all’istante il guardaroba mid season. E lo accende di un’energia cinetica, che trasforma ogni passo in un piccolo evento sensoriale. Come abbinare i colori in Primavera Estate: le accoppiate vincenti per look freschi e sofisticati X È una questione di pelle, letteralmente: il tessuto scamosciato reclama la forza primordiale della terra, trasformando il capospalla primaverile in un’armatura tattile. Un capo che sembra appena uscita da un set di Sergio Leone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Primavera Estate 2026 sceglie il suo pezzo clou: la giacca in suede con le frange. Molto più di un semplice capospalla, è un’armatura tattile che trasforma l’asfalto cittadino in un set cinematografico

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