Giacomo Legnani, 52 anni, è bagnino da quando aveva 15 anni. Ricorda bene il giorno in cui ha visto annegare suo padre davanti ai suoi occhi, mentre era in servizio sulla spiaggia. In oltre trent’anni di lavoro, ha assistito a numerosi incidenti e soccorso molte persone, spesso ignorando i segnali di pericolo. La sua esperienza evidenzia i rischi legati alle condizioni del mare, con correnti e trappole sommerse che possono mettere in crisi anche i più esperti.

Ferrara, 3 giugno 2026 – Giacomo Legnani, 52 anni, fa il bagnino da quando era un ragazzetto. Il mare, la sua seconda casa. E’ lui a fare da guida per tracciare la mappa del rischio dei nostri lidi, delle spiagge e canali, fra secche e fondali che vanno giù all’improvviso. Con la maglietta rossa, gli occhi all’orizzonte dalla torretta che non lascia mai, stabilimenti Vela e Sol Levante, a lido degli Estensi. Pronto a scattare, forza sui remi, con il moscone. Tanti ne ha tratto in salvo. Partiamo dalla spiaggia che conosce di più, bambini che giocano e bandiere rosse “Sì, forse il tratto con il fondale più insidioso è proprio il lido degli degli Estensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La trappole del mare, il bagnino da una vita Giacomo: “Mio padre è annegato davanti ai miei occhi, vi spiego i pericoli”

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