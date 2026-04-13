Massa la compagna di Giacomo | Massacrato a morte davanti ai miei occhi dovevamo sposarci

A Massa, una donna ha raccontato di aver assistito all'aggressione che ha portato alla morte di un uomo di 47 anni. L'uomo, secondo quanto riferito, è stato colpito durante un'aggressione mentre era con il suo bambino di 11 anni. La compagna della vittima ha detto di aver visto il suo partner essere massacrato davanti ai suoi occhi e che avevano in programma di sposarsi. Gli amici della vittima hanno confermato i dettagli dell'aggressione e della tragedia.

"Dovevamo sposarci, lo hanno ammazzato davanti ai miei occhi". È sconvolta Sara Tognocchi, la compagna di Giacomo Bongiorni, l'uomo di 47 anni che è stato massacrato a morte da un gruppo di giovanissimi, proprio mentre era con il figlio di 11 anni che ha visto davanti a sè quella scene di orrore e violenza per le quali è stato poi ricoverato all'ospedale sotto shock. "Ma come è possibile? Non si può morire così. Lo rivoglio tra le mie braccia"., Un fiume di lacrime, uno strazio infinito quello di Sara Tognocchi, la compagna di Giacomo Bongiorni, con cui sognava un futuro insieme: i due volevamo sposarsi. "Eravamo nella piazza, li hanno circondati, picchiati.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Massa, la compagna di Giacomo: "Massacrato a morte davanti ai miei occhi, dovevamo sposarci" Massacrato davanti al figlio: il 47enne Giacomo Bongiorni muore in arresto cardiaco dopo l'aggressione del branco a MassaAveva 47 anni Giacomo Bongiorni, massese, l’uomo che ha perso la vita la scorsa notte in piazza Palma nel centro di Massa a causa di un’aggressione . Massa: Francesca Fialdini, “La morte di Giacomo Bongiorni è un doppio dolore”foto di Assunta ServelloMASSA – “Giacomo Bongiorni era un mio compagno di classe.