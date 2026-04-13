Tradizione romagnola in tavola | i cassoni con le rosole protagonisti a Riccione Paese

A Riccione Paese si è svolto un fine settimana dedicato alle tradizioni locali, con una festa in onore del Beato Alessio. Durante l’evento, si sono tenuti momenti di celebrazione e degustazioni, tra cui spiccano i cassoni con le rosole, un piatto tipico della cucina romagnola. La manifestazione ha attirato molti partecipanti, che hanno condiviso il piacere di scoprire e gustare le specialità della zona.

Un fine settimana intenso e partecipato per Riccione Paese, che ha celebrato il suo protettore, il Beato Alessio, insieme a uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione locale: il cassone con le rosole. L’antico borgo si è immerso nei profumi e nei sapori della tradizione, regalando ai.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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