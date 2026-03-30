Rompe i vasi sotto le logge Danneggiate le auto Bloccato dall’Arma

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo, mentre il paese dormiva, alcune persone hanno rotto dei vasi sotto le logge e danneggiato diverse auto. L’intervento dell’Arma ha portato a bloccare l’area e a intervenire per contenere i danni. Finora non ci sono notizie di fermati o di persone identificate. Le forze dell’ordine continuano le indagini.

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo, quando Colle stava dormendo, qualcuno ha deciso di rompere la quiete. In via Martiri della Libertà, sotto le logge, una persona ben nota alle forze dell’ordine ha dato spettacolo. Ma di quelli che nessuno vorrebbe vedere, attirando l’attenzione di chi, a quell’ora, sperava solo in una notte tranquilla. Prima i vasi: colpiti, rovesciati, mandati in frantumi come se fossero colpevoli di chissà quale torto. Poi le auto in sosta, diventate bersaglio di una furia senza logica. Un gesto che ha lasciato dietro di sé cocci, graffi e soprattutto indignazione. Un copione già visto, purtroppo, con un protagonista che le cronache locali conoscono fin troppo bene e che ancora una volta ha creato disagio nel cuore della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rompe i vasi sotto le logge. Danneggiate le auto. Bloccato dall’Arma Articoli correlati Decine di auto danneggiate. Raid a Porta San Frediano: "Nascosta dall’estetista"Decine di specchietti danneggiati da un vandalo, ieri mattina verso le 7,30, appena fuori Porta San Frediano. Auto danneggiate dall’uomo nudo, il Comune pagherà i risarcimenti. E Mahmoud querela gli ‘hater’Reggio Emilia, 28 marzo 2026 – I danni alle vetture causati dallo squilibrato che mercoledì scorso saltava nudo sulle auto in circonvallazione e in...