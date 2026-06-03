Da lunedì è ripreso il volo tra Colonia e Rimini, operato dalla Ryanair, con tre collegamenti settimanali fino al 24 ottobre. La ripresa dei voli dalla Germania si inserisce nel piano di finanziare nuove rotte attraverso un aumento dell’imposta di soggiorno. La tassa, destinata a sostenere lo sviluppo del settore, mira a raccogliere più fondi per incentivare collegamenti aerei aggiuntivi. La rotta tra Colonia e Rimini rappresenta uno dei primi voli ripristinati dopo la sospensione.

I voli dalla Germania sono finalmente tornati. Lunedì ha esordito il Colonia-Rimini (operato dalla Ryanair ) che andrà avanti fino al 24 ottobre con 3 collegamenti settimanali. I voli diretti dalla Germania mancavano dal 2019, fatta eccezione per quelli speciali da Monaco di Baviera operati in occasione delle principali fiere. Ma per il sindaco Jamil Sadegholvaad, questo "è un punto di partenza per il ’Fellini’, non il traguardo. Stiamo lavorando insieme all’aeroporto, alla Regione, all’Apt e agli altri Comuni della costa per poter aggiungere nuove rotte dal 2027. E siamo molto fiduciosi". Potrebbero arrivare altre rotte dalla Germania l’anno prossimo? "Noi lo speriamo, ma questo dipenderà soprattutto dalle compagnie aeree. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La tassa per far decollare il ’Fellini’: "Più soldi dall’imposta di soggiorno per aggiungere nuove rotte"

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