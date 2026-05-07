Tassa di soggiorno I turisti sono in crescita Più soldi per il Comune

Nei giorni dei ponti del 25 aprile e del primo maggio, gli alberghi della zona hanno registrato il tutto esaurito, con un aumento del flusso di turisti rispetto agli anni precedenti. La crescita del settore ricettivo ha portato a un incremento delle entrate derivanti dalla tassa di soggiorno, che il Comune prevede di incassare intorno a mezzo milione di euro nel 2026. Questa situazione ha portato a un aumento delle entrate dedicate alla gestione e ai servizi locali.

Ponti del 25 aprile e del primo maggio da tutto esaurito, turismo a gonfie vele e il Comune per il 2026 dall’imposta di soggiorno prevede entrate per mezzo milione. Il turismo è sempre più il volano dell’economia della città e a confermarlo è anche il Comune che per i primi sei mesi dell’anno dall’imposta di soggiorno conta di incassare 250mila euro. La notizia si apprende dalla determinazione dirigenziale pubblicata all’albo pretorio dell’ente avente ad oggetto "Imposta di soggiorno 2026, assunzione accertamento contabile". Anche nel 2026 quindi il Comune prevede di confermare il trend di crescita riscontrato già nel 2025. Secondo i dati diffusi dall’ente circa un mese fa l’osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno di Jfc parla di un aumento rispetto all’anno precedente di oltre il 30%.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tassa di soggiorno. I turisti sono in crescita. Più soldi per il Comune Notizie correlate "Non possiamo lasciare soldi sul tavolo", il comune brianzolo che mette la tassa di soggiorno per pagare decoro e servizi"Maggiore autonomia finanziaria, nessun aggravio sui residenti, risorse per decoro e servizi". Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alghero, la tassa di soggiorno per costruire nuove stagioni turistiche: firmato il patto; La tassa di soggiorno vale 9 milioni : Soldi da spendere nella promozione; Tassa di soggiorno: gettito raddoppiato in 5 anni. La mappa dei rincari da Milano a Lecce; Tassa di Soggiorno: le nuove tariffe per i turisti, Attualità Pescara. Tassa di soggiorno. I turisti sono in crescita. Più soldi per il ComuneSold out per ponti del 25 aprile e del Primo maggio. L’Ente prevede introiti per mezzo milione di euro. Pesano anche gli aumenti delle tariffe. lanazione.it Tassa soggiorno. I complimenti di Forza ItaliaGrazie ai maggiori incassi dall’imposta di soggiorno pagata dai turisti, il Comune ne investirà una parte per calmierare l’aumento ... lanazione.it Alghero, la tassa di soggiorno per costruire nuove stagioni turistiche: firmato il patto x.com Stop sigaretta Se arriva la tassa di 5 euro… Mancano poco meno di 10mila firme: come partecipare alla campagna che chiede l'intervento del Parlamento... - facebook.com facebook