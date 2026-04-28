La tassa di soggiorno vale 9 milioni | Soldi da spendere nella promozione

Da lanazione.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tassa di soggiorno genera circa nove milioni di euro all’anno a livello provinciale, rappresentando una fonte di entrate importante per i Comuni. Questa cifra, già consolidata nel territorio senese, viene utilizzata principalmente per finanziare attività di promozione turistica e miglioramenti nelle strutture locali. La questione è nota e spesso discussa tra le amministrazioni, che considerano questa risorsa fondamentale per lo sviluppo del settore.

Con circa nove milioni di euro di introiti a livello provinciale, quella della tassa di soggiorno - che rappresenta un vero e proprio tesoretto per i Comuni – è una questione già discussa e assodata nel territorio senese. Il tema oggi, più che i livelli di incasso, riguarda soprattutto il modo in cui queste risorse vengono poi utilizzate sul territorio. "La tassa di soggiorno a Siena si attesta intorno a 1,6-1,7 milioni di euro, una cifra importante - dichiara il direttore di Confcommercio Siena Daniele Pracchia -. Guardando il dato della provincia, circa nove milioni di euro complessivi, si vede che Siena, dopo Firenze, è la provincia toscana con il più alto gettito derivante dall’imposta di soggiorno".🔗 Leggi su Lanazione.it

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