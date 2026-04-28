La tassa di soggiorno vale 9 milioni | Soldi da spendere nella promozione

La tassa di soggiorno genera circa nove milioni di euro all’anno a livello provinciale, rappresentando una fonte di entrate importante per i Comuni. Questa cifra, già consolidata nel territorio senese, viene utilizzata principalmente per finanziare attività di promozione turistica e miglioramenti nelle strutture locali. La questione è nota e spesso discussa tra le amministrazioni, che considerano questa risorsa fondamentale per lo sviluppo del settore.

Con circa nove milioni di euro di introiti a livello provinciale, quella della tassa di soggiorno - che rappresenta un vero e proprio tesoretto per i Comuni – è una questione già discussa e assodata nel territorio senese. Il tema oggi, più che i livelli di incasso, riguarda soprattutto il modo in cui queste risorse vengono poi utilizzate sul territorio. "La tassa di soggiorno a Siena si attesta intorno a 1,6-1,7 milioni di euro, una cifra importante - dichiara il direttore di Confcommercio Siena Daniele Pracchia -. Guardando il dato della provincia, circa nove milioni di euro complessivi, si vede che Siena, dopo Firenze, è la provincia toscana con il più alto gettito derivante dall’imposta di soggiorno".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La tassa di soggiorno vale 9 milioni : "Soldi da spendere nella promozione" Notizie correlate Bologna: 23,5 milioni da tassa soggiorno, record storicoIl gettito della tassa di soggiorno a Bologna ha raggiunto i 23,5 milioni nel 2025. "Non possiamo lasciare soldi sul tavolo", il comune brianzolo che mette la tassa di soggiorno per pagare decoro e servizi"Maggiore autonomia finanziaria, nessun aggravio sui residenti, risorse per decoro e servizi". Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La tassa di soggiorno vale 9 milioni : Soldi da spendere nella promozione; Incassi per 2 milioni di euro. Quanto vale il tesoretto tassa di soggiorno per i Comuni della Granda; Tassa di soggiorno, gettito da oltre 1,15 miliardi € nel 2025 (+13%); Tassa di soggiorno, Confindustria Alberghi chiede un tavolo tecnico. Exploit della tassa di soggiorno a Genova, incassi raddoppiati in tre anniNel 2025 sono stati versati al Comune 8,2 milioni di euro con un incremento del 12,5% rispetto al 2024. Beghin: «Il 60% delle risorse investite nella ... ilsecoloxix.it Dalla tassa di soggiorno 14 milioni. Soldi che finanziano i grandi eventiPositivi i dati sulle presenze turistiche e sorridono gli incassi del Comune grazie all’imposta di soggiorno, arrivati a sfiorare i 14 milioni di euro. Partiamo dai dati sulle presenze turistiche nel ... ilrestodelcarlino.it Cuba vive quanto gli USA. Con 1/7 dei soldi e un embargo da 60 anni. Non è un errore di statistica. L'aspettativa di vita a Cuba è 78-79 anni. Quella degli Stati Uniti è scesa a 76 anni nel 2021. Un paese sotto blocco commerciale totale dal 1962 sta letteralme - facebook.com facebook Borse di studio revocate, soldi da restituire. Il caos degli "schiavi in laboratorio" della Sapienza ift.tt/aF3kuPL x.com