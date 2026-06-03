La ‘tangenziale’ prende forma | Obiettivo condiviso per connettere Terni e Narni oltre al sistema industriale dell’area

Notizia in breve

La Regione Umbria e i Comuni di Narni e Terni hanno avviato un coordinamento tecnico per definire i passaggi necessari alla costruzione di una variante sud-ovest della tangenziale. Questo intervento è stato inserito nel Documento di programmazione regionale 2026-2028 come priorità infrastrutturale per l’area. L’obiettivo è collegare meglio le due città e il sistema industriale circostante. Il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative infrastrutturali considerate strategiche per lo sviluppo regionale.