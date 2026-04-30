Via Appia dai Comuni alla Regione | prende forma il sistema culturale condiviso

È in corso un processo di valorizzazione della Via Appia che coinvolge sia i Comuni che la Regione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del percorso come sistema culturale condiviso. L’attenzione si concentra sulla creazione di una rete unitaria e sulla promozione delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo dei territori attraversati dall’antico tracciato romano. La strada storica viene così inserita in un progetto di valorizzazione condiviso tra enti locali e regionale.

Tempo di lettura: 3 minuti Si consolida il percorso di valorizzazione della Via Appia come sistema culturale unitario e infrastruttura strategica per lo sviluppo dei territori attraversati dall’antico tracciato romano. Un processo che trova un passaggio chiave nella delibera della Giunta regionale dello scorso 23 aprile, con cui è stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra il Parco Archeologico dell’Appia Antica, le Regioni Basilicata, Campania, Lazio e Puglia e l’Associazione delle Città d’Arte e Cultura (CIDAC). L’accordo punta alla costruzione di una rete stabile tra istituzioni e territori per la valorizzazione dei musei e dei...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Via Appia, dai Comuni alla Regione: prende forma il sistema culturale condiviso Notizie correlate Dai dati alla prevenzione attiva. La medicina d’iniziativa prende forma con NovartisIl paziente che non sa di essere tale è il più difficile da raggiungere (e il più esposto). Leggi anche: Uscire dai fossili, costruire la pace: a Santa Marta prende forma l’alternativa globale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Oggetto: Interruzione Idrica nel Comune di Fondi (Via Arnale Rosso, Via Sandro Pertini, Via Stazione (tratto compreso da Via Cuneo Via Appia); Via Appia, nasce la rete: 14 Comuni e 7 cantine. Brindisi ospiterà l'assemblea; Benevento, incontro dei Comuni della Via Appia per la valorizzazione turistica del cammino regionale; Via Appia, nasce la rete Appia Puglia Due: 14 Comuni e 7 cantine. Sì a Regina Viarium, nasce il coordinamento dei Comuni Puglia 2 della Via Appia patrimonio UnescoIl primo atto formale per la costituzione del coordinamento territoriale denominato Appia Puglia 2 è stato approvato ieri dalla giunta Marchionna. Nasce così uno dei 7 coordinamenti del tracciato da ... quotidianodipuglia.it Benevento, incontro dei Comuni della Via Appia per la valorizzazione turistica del cammino regionaleSi è svolto oggi, alle ore 11, presso Palazzo Paolo V, nella Biblioteca comunale di Benevento, un incontro aperto a tutti i Comuni coinvolti nel cammino regionale della Via Appia. L’iniziativa è stata ... ntr24.tv Questo monumento è il Mausoleo di Cecilia Metella, situato sulla Via Appia Antica a Roma. Periodo: Costruito tra il 30 e il 10 a.C. in onore di Cecilia Metella, nobile romana figlia di un conquistatore di Creta e moglie del figlio del triumviro Crasso. Struttura: Si tr - facebook.com facebook