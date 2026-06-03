Nel 2025, le multe per eccesso di velocità rilevate dagli autovelox a Ancona sono aumentate del 116% rispetto all’anno precedente. Lo ha comunicato il Codacons, che ha analizzato i dati inviati dai Comuni al Ministero dell’Interno entro il 31 maggio. I numeri indicano una crescita significativa nel volume di sanzioni emesse per infrazioni stradali legate ai limiti di velocità.

Ancona da record sul fronte della crescita delle multe da autovelox. Lo afferma il Codacons, che ha realizzato uno studio sulla base della rendicontazione che, entro il 31 maggio di ogni anno, i Comuni devono fornire al Ministero dell’Interno. Ancona è la città italiana che nell’ultimo anno ha registrato la più forte crescita dei proventi garantiti dagli strumenti automatici di rilevazione della velocità, spiega l’associazione. Nelle casse del Comune sono infatti entrati nel 2025 oltre 1,8 milioni di euro, con una crescita vertiginosa del +116,6% rispetto agli 855mila euro incassati nel 2024. Un dato che piazza Ancona in cima alla classifica delle città italiane con la più alta crescita dei proventi da autovelox. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La "tagliola" autovelox . Ancona, multe alle stelle: nel 2025 registrato +116%

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autovelox: multe in calo nel 2025, ma Firenze prima in Italia per incassiNel 2025, le multe per eccesso di velocità rilevate dagli autovelox sono diminuite rispetto all’anno precedente.

Autovelox, nel 2025 cala il gettito nelle grandi città: Firenze resta la “capitale” delle multeNel 2025 gli incassi derivanti dalle multe con autovelox nelle grandi città italiane diminuiscono del 8,9% rispetto all’anno precedente, secondo...

Si parla di: La tagliola autovelox . Ancona, multe alle stelle: nel 2025 registrato +116%.

La tagliola autovelox . Ancona, multe alle stelle: nel 2025 registrato +116%Dati Codacons: nelle casse del Comune sono entrati oltre 1,8 milioni di euro rispetto agli 855mila incassati nel 2024. E’ la città in Italia con il maggior dato in aumento: da altre parti addirittuira ... ilrestodelcarlino.it

Codacons, nel 2025 ad Ancona +116% introiti da multe per il ComuneAncona record sul fronte della crescita delle multe da autovelox. Lo afferma il Codacons, che ha realizzato uno studio sulla base della rendicontazione che, entro il 31 maggio di ogni anno, i Comuni ... ansa.it