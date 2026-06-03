La stretta soft di Trump Ecco l’ordine esecutivo sui modelli IA

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che disciplina lo sviluppo e l’uso dell’intelligenza artificiale. L’atto arriva in risposta ai recenti rilasci di modelli di AI da parte di aziende tecnologiche. L’ordine stabilisce linee guida per l’industria e mira a regolare le applicazioni di questa tecnologia. La misura si presenta come una “stretta soft” rispetto alle proposte più restrittive avanzate in passato.

Era atteso, soprattutto dopo gli ultimi modelli rilasciati dalle aziende. E alla fine è arrivato. Donald Trump mette la sua firma sull’ordine esecutivo che regola l’intelligenza artificiale. Anzi la restringe. “Promuovere l’innovazione e la sicurezza dell’IA”: questo il titolo e l’obiettivo del documento. La pubblicazione è stata ancor più complessa del previsto. Ma il rilascio è uno snodo importante per il progresso tecnologico made in Usa. Con l’ordine esecutivo la Casa Bianca intende anticipare eventuali rischi derivanti dagli strumenti di IA. Alle aziende viene dunque richiesto di collaborare con le agenzie federali per mettere al sicuro le infrastrutture critiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

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