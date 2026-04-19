Trump firma un ordine esecutivo per accelerare la ricerca sui farmaci psichedelici | Posso prenderne un po’ anche io? – Il video

Durante la settimana, l’ex presidente ha firmato un ordine esecutivo volto a velocizzare la ricerca sui farmaci psichedelici. Nel frattempo, si sono susseguite dichiarazioni e azioni tra uno scontro con il Papa, una consegna di fast food e segnali di una tregua con l’Iran che si fa più fragile. L’annuncio ha attirato l’attenzione di media e osservatori, mentre il leader si trova al centro di vari eventi pubblici e politici.

Tra uno scontro con il Papa, una consegna di McDonald’s e la tregua con l’Iran che vacilla, la settimana di Donald Trump si chiude con un annuncio inaspettato. Nella giornata di sabato, il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo per accelerare la ricerca sui farmaci psichedelici, che da tempo catturano l’interesse della comunità scientifica per i loro possibili effetti benefici contro depressione, ansia e altri disturbi legate alla salute mentale. «Posso averne anche io?», ha scherzato Trump dopo aver elencato i risultati di uno studio sulle capacità dell’ibogina, apparsa in grado di ridurre dell’80-90% i sintomi della depressione e dell’ansia in un mese.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate I vescovi alla Corte suprema: “Fermate l’ordine esecutivo di Trump sui migranti, è immorale”La posizione della Conferenza episcopale alla vigilia delle audizioni sui provvedimenti dell'Amministrazione relativi alla cittadinanza Roma. Trump, l’apertura alla ricerca sugli psichedelici: svolta sanitaria o azzardo politico?Trump apre alla ricerca su LSD e psichedelici: possibili terapie per PTSD e depressione, tra innovazione scientifica e rischi ancora da valutare In... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trump tra guerra, carovita e psichedelia: il presidente alle strette si rifugia in Arizona; Trump firma decreto per terapie con farmaci psichedelici: Biden non sarebbe capace SOTT; USA. Sport universitario, svolta federale: Trump firma il piano di riforma; L’Iran richiude Hormuz: spari contro imbarcazioni. Trump: Teheran non può ricattarci. Donald Trump firma un ordine esecutivo per TikTok sotto proprietà UsaIl presidente degli Stati Uniti ha fermato un ordine esecutivo che dà il via all'acquisizione da parte di una joint venture dell'80% della società ByteDance nel Paese. Il vicepresidente JD Vance ha ... it.euronews.com Trump firma l’ordine esecutivo su TikTok: c’è l’ok di Xi Jinping. Usa avranno il controllo dell’algoritmoWashington, 25 settembre 2025 – Gli Stati Uniti avranno il controllo dell'algoritmo impiegato per stabilire i contenuti visibili agli utenti di TikTok mentre sono sulla piattaforma. Così iò ... quotidiano.net Trump firma un documento, si vanta di quanto sia bella la sua firma, percula Biden, tutti applaudono. La storia di una presidenza in pochi secondi. Livello: ASILO infantile - facebook.com facebook #Trump commenta la sua firma: È venuta bene, #Biden non sarebbe capace x.com