Oggi si celebra la giornata della sindrome di Down e si racconta la storia di Marta Casetta, una donna di 29 anni che lavora come cameriera in un ristorante. Marta ha ottenuto numerosi titoli sportivi nel canottaggio, ha un fidanzato con cui desidera andare a vivere e un’amica speciale. La sua vita è caratterizzata da impegni, relazioni e passioni che ha scelto di coltivare.

Ma il lavoro è solo una parte della sua storia. Perché Marta Casetta è anche una campionessa di canottaggio. Un’atleta: è stata quattro volte campionessa italiana, campionessa mondiale nel 2023 a Vichy, in Francia, e campionessa europea nel 2024 in Polonia. Traguardi importanti che per lei non sono solo motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità. «Oltre a farmi provare grandi emozioni, essere campionessa mi stimola a impegnarmi per migliorare sempre di più la mia tecnica», racconta. Lo sport, per Marta, è anche il piacere di condividere esperienze con gli altri. «Mi piace fare le trasferte anche all’estero, siamo stati a Parigi, Vienna, Budapest, Praga, Lisbona». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giornata della sindrome di Down, la storia Marta Casetta: «La mia vita piena, fra canottaggio, lavoro e amore. Sono la persona che volevo diventare»

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