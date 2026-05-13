Durante le registrazioni di Amici 25, si sono diffusi segnali che suggeriscono una possibile relazione tra due partecipanti. Secondo alcune fonti, i due artisti coinvolti avrebbero iniziato a frequentarsi anche al di fuori del programma, confermando così un legame sentimentale. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati o degli autori del talent. La loro vicinanza è stata notata da alcuni presenti durante le prove e gli incontri informali.

Ad Amici 25 sarebbe nata una nuova coppia. Si tratterebbe di Gard e Caterina, artisti della scuola di Maria De Filippi che fuori dagli studi televisivi avrebbero iniziato una storia d’amore. L’amore fra Gard e Caterina dopo Amici 25. Gard e Caterina Lumina sono stati due fra gli allievi più amati di Amici 25. Lui cantante nella squadra di Anna Pettinelli, lei talento scelto da Rudy Zerbi, hanno abbandonato la trasmissione di Maria De Filippi a poche puntate dalla finale. I due cantanti erano riusciti ad accedere al Serale, ma erano stati eliminati nella quarta e nella settima puntata. Caterina aveva superato il ballottaggio finale, vincendo la sfida contro vari concorrenti e svelando un grande talento ai giudici.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici 25, è amore fra Gard e Caterina: gli indizi che confermano la storia

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Amici 25 - Riccardo e Caterina - Piccola anima

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