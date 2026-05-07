Il tormentone Kanye West via il direttore artistico dell’Hellwatt Festival | il concerto di Reggio Emilia ora è a rischio

A pochi giorni dall’inizio dell’Hellwatt Festival a Reggio Emilia, è stato annunciato il cambio del direttore artistico. La decisione ha generato preoccupazioni sulla tenuta dell’evento, che si trova ora in una fase incerta. La manifestazione, che avrebbe dovuto ospitare artisti internazionali, rischia di subire modifiche o cancellazioni. La situazione si sta evolvendo in un clima di tensione tra gli organizzatori e le autorità locali.

Reggio Emilia, 7 maggio 2026 – Quello che preannunciavano essere un inferno di potenza, un evento musicale di portata mondiale, si sta rivelando per ora solo un caos infernale. Dopo le polemiche di questi mesi sulla presenza del discusso rapper Kanye West, è stato silurato Victor Yari Milani, direttore artistico dell’ambizioso Hellwatt Festival in programma a Reggio Emilia dal 4 al 18 luglio alla Rcf Arena. A dargli il benservito è C.Volo – compagine societaria che include imprenditori e coop reggiane, che organizzano e gestiscono la maxi struttura per concerti – con una striminzita nota diramata nella tardissima serata di martedì. Milani,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il tormentone Kanye West, via il direttore artistico dell’Hellwatt Festival: il concerto di Reggio Emilia ora è a rischio Notizie correlate Kanye West all’Hellwatt Festival, il Comune di Reggio Emilia si dissocia dall’eventoNegli ultimi giorni, la partecipazione di Kanye West al Wireless Music Festival di Londra ha scatenato un ampio dibattito nazionale, conclusosi con... Travis Scott e Kanye West: Doppia data a Reggio Emilia nel 2026 per l’Hellwatt Festival. Prevendite dal 23 febbraio.Il rapper statunitense Travis Scott si esibirà in Italia il 17 luglio 2026, nell'ambito dell'Hellwatt Festival che si terrà alla RCF Arena di Reggio... Panoramica sull’argomento Si parla di: Il tormentone Kanye West, via il direttore artistico dell’Hellwatt Festival: il concerto di Reggio Emilia ora è a rischio. Il tormentone Kanye West, via il direttore artistico dell’Hellwatt Festival: il concerto di Reggio Emilia ora è a rischioReggio Emilia, 7 maggio 2026 – Quello che preannunciavano essere un inferno di potenza, un evento musicale di portata mondiale, si sta rivelando per ora solo un caos infernale. Dopo le polemiche di ... ilrestodelcarlino.it Tutti in ascolto con Kanye West. Il party del rapper all’Unipol ArenaUn tubo trasparente e luminoso si staglia sul soffitto dell’Unipol Arena. Il palco in realtà non c’è e la nebbia avvolge, riempie, smuove e anima il parterre: con il volto completamente coperto da un ... ilrestodelcarlino.it