A 21 anni, un laureando in Economia ha avviato una start-up chiamata ’Dibidabi’, dedicata al benessere. Il progetto è stato realizzato in tempi rapidi, con un team composto da giovani professionisti. L’obiettivo dell’azienda è promuovere pratiche e servizi legati al benessere personale. La startup si concentra su iniziative innovative nel settore del benessere, coinvolgendo un gruppo di collaboratori giovani e motivati.

Avviare una start-up a 21 anni? Fatto! Francesco Andrea Cervia, carrarino doc, laureando in Economia, ha decisamente bruciato le tappe. Da poco più di un mese ha creato dal nulla ’Dibidabi’, una nuova impresa a vocazione tecnologica concepita per crescere rapidamente e scalare il mercato. Che cos’è ’Dibidabi’? "E’ una piattaforma che si occupa di benessere e salute mentale avvalendosi di psicologi e professionisti del settore. Nasciamo prima come centro fisico e poi on line, ma a livello burocratico siamo considerati a tutti gli effetti una start-up perché vogliamo crescere ed aprire più centri possibile per essere sempre più vicini alle persone". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La start up per stare bene. Ecco il team di ’Dibidabi’

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