Stare bene ecco le video-pillole contro i falsi miti del benessere

In un’epoca in cui i social media sono pieni di suggerimenti sul benessere, molti di questi non hanno fondamenti scientifici. Per contrastare questa tendenza, una città ha avviato una campagna pubblica con video-pillole che affrontano i falsi miti sugli stili di vita sani. L’obiettivo è offrire informazioni chiare e pratiche per migliorare il proprio equilibrio quotidiano.

In un tempo in cui i social sono pieni di consigli sul benessere, non sempre attendibili e spesso privi di basi scientifiche, la città del Santo sceglie di rispondere con una campagna pubblica dedicata agli stili di vita sani. Università, Comune e Azienda ospedaliera promuovono infatti la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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