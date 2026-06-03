La squadra della Asl pronta per la Teate Summer Cup | esordio contro la polizia penitenziaria
La squadra di calcetto della Asl Lanciano Vasto Chieti partecipa alla Teate Summer Cup e debutta contro la polizia penitenziaria. La competizione coinvolge diverse forze e rappresentanze locali. La squadra della Asl si prepara alla prima partita, senza ulteriori dettagli su date o orari. La partecipazione è confermata e si svolge in un contesto amatoriale e sportivo.
La squadra di calcetto della Asl Lanciano Vasto Chieti è pronta a prendere parte alla Teate Summer Cup. I giocatori scenderanno in campo con il logo dell'azienda sanitaria sulla maglia e faranno il loro esordio già questa sera nel torneo cittadino.La formazione è composta da infermieri, tecnici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie e thread social correlati
Il calcio estivo celebra la storia di Chieti: al campetto della villa torna Teate summer cupLa terza edizione del Teate summer cup si svolgerà nel campetto della villa comunale di Chieti, con inizio previsto per domenica 31 maggio.
Detenuto lancia monitor contro ispettore della polizia penitenziariaUn episodio di violenza si è verificato recentemente all’interno di una casa di reclusione nel centro Italia.