La squadra della Asl pronta per la Teate Summer Cup | esordio contro la polizia penitenziaria

Da chietitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra di calcetto della Asl Lanciano Vasto Chieti partecipa alla Teate Summer Cup e debutta contro la polizia penitenziaria. La competizione coinvolge diverse forze e rappresentanze locali. La squadra della Asl si prepara alla prima partita, senza ulteriori dettagli su date o orari. La partecipazione è confermata e si svolge in un contesto amatoriale e sportivo.

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La squadra di calcetto della Asl Lanciano Vasto Chieti è pronta a prendere parte alla Teate Summer Cup. I giocatori scenderanno in campo con il logo dell'azienda sanitaria sulla maglia e faranno il loro esordio già questa sera nel torneo cittadino.La formazione è composta da infermieri, tecnici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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