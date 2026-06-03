La squadra della Asl pronta per la Teate Summer Cup | esordio contro la polizia penitenziaria

Notizia in breve

La squadra di calcetto della Asl Lanciano Vasto Chieti partecipa alla Teate Summer Cup e debutta contro la polizia penitenziaria. La competizione coinvolge diverse forze e rappresentanze locali. La squadra della Asl si prepara alla prima partita, senza ulteriori dettagli su date o orari. La partecipazione è confermata e si svolge in un contesto amatoriale e sportivo.