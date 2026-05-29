Il calcio estivo celebra la storia di Chieti | al campetto della villa torna Teate summer cup

Notizia in breve

La terza edizione del Teate summer cup si svolgerà nel campetto della villa comunale di Chieti, con inizio previsto per domenica 31 maggio. Il torneo di calcio a 5 coinvolge 12 squadre, che si sfideranno nel corso dell’estate. La manifestazione unisce sport, storia e comunità, attirando partecipanti e spettatori nel centro della città. La competizione si svolgerà nel rispetto delle regole del calcio estivo e si concluderà con una premiazione finale.