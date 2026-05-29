Il calcio estivo celebra la storia di Chieti | al campetto della villa torna Teate summer cup

Da today.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La terza edizione del Teate summer cup si svolgerà nel campetto della villa comunale di Chieti, con inizio previsto per domenica 31 maggio. Il torneo di calcio a 5 coinvolge 12 squadre, che si sfideranno nel corso dell’estate. La manifestazione unisce sport, storia e comunità, attirando partecipanti e spettatori nel centro della città. La competizione si svolgerà nel rispetto delle regole del calcio estivo e si concluderà con una premiazione finale.

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Sport, storia e comunità si incontrano nel cuore di Chieti per la terza edizione del Teate summer cup: 12 squadre pronte a conquistare il torneo di calcio a 5 che prenderà il via domenica 31 maggio nel campetto della villa comunale. Il torneo è organizzato dall’associazione sportiva locale Teate. 🔗 Leggi su Today.it

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