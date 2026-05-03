Detenuto lancia monitor contro ispettore della polizia penitenziaria

Un episodio di violenza si è verificato recentemente all’interno di una casa di reclusione nel centro Italia. Un detenuto ha lanciato un monitor contro un ispettore della polizia penitenziaria durante un controllo avvenuto il 29 aprile. L’evento è stato segnalato dal sindacato nazionale autonomo di polizia penitenziaria, che ha denunciato quanto accaduto. Nessuna informazione è stata diffusa su eventuali conseguenze o su altre persone coinvolte.

Nuovo episodio di violenza al carcere di Spoleto. Il sindacato nazionale autonomo di polizia penitenziaria ha denunciato un grave fatto accaduto nei giorni scorsi, precisamente il 29 aprile, all'interno della casa di reclusione spoletina. Come riportato in una nota dal segretario regionale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Spoleto, detenuto lancia un monitor: ferito un ispettore della polizia? Cosa scoprirai Come ha fatto un detenuto a colpire l'ispettore con un monitor? Perché il carcere di Spoleto è diventato un punto di raccolta... Detenuto frattura mano ad agente della polizia penitenziaria nel carcere San DonatoA denunciare l'ennesimo episodio di violenza nella casa circondariale di Pescara è Gianluca Capitano, segretario provinciale Coordinamento nazionale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Detenuto lancia un monitor contro ispettore e lo ferisce al volto -; Detenuto scaglia un monitor contro l’ispettore; Spoleto detenuto lancia un monitor | ferito un ispettore della polizia. Detenuto scaglia un monitor contro l’ispettoreSPOLETO Un detenuto lancia un monitor contro un ispettore della polizia penitenziaria. Ennesimo episodio di violenza ai danni ... lanazione.it Detenuto lancia un monitor contro ispettore e lo ferisce al voltoDetenuto lancia un monitor contro un ispettore della polizia penitenziaria, lo ferisce al volto e poi gli salta addosso. Questa la ricostruzione dell’ennesimo episodio critico all’interno del carcere ... umbria24.it La sponda del letto cede, piegata di colpo. La finestra è aperta. Un istante dopo resta solo il vuoto: il detenuto si butta di sotto. L’agente non si ferma, lo segue. Si lancia anche lui. L’impatto è devastante e lo lascerà invalido. Tutta la storia qui https://www.tgre - facebook.com facebook