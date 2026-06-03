La Spagna si prende Buba Sangaré | l’Elche spende 4,5 milioni e saluta la Roma

L’Elche ha acquistato il centrocampista Buba Sangaré dalla Roma per 4,5 milioni di euro. Il trasferimento segna la fine del suo periodo in Italia, dove non ha mai esordito ufficialmente con il club giallorosso. Sangaré si trasferisce in Spagna, dove continuerà la sua carriera. La cessione è stata ufficializzata dopo le trattative tra le due società. Il giocatore, originario dell’Africa, era arrivato nella capitale italiana come promessa, senza però aver mai preso parte a partite ufficiali con la squadra.

Il futuro di Buba Sangaré sarà ancora in Spagna, lontano da quella Trigoria dove era sbarcato con l’etichetta di promessa ma senza mai riuscire a calpestare l’erba dell’ Olimpico. L’ Elche ha infatti rotto gli indugi e ha comunicato ufficialmente alla Roma la decisione di esercitare il diritto di riscatto per il terzino destro classe 2007. L’operazione, nata come una scommessa estiva nel 2024 e trasformatasi in un trasferimento temporaneo nell’ultima sessione invernale di calciomercato, si chiude così con una cessione a titolo definitivo che permette alle casse capitoline di incassare una cifra importante per un ragazzo mai inserito nelle rotazioni della prima squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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