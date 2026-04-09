A Roma, il difensore Ghilardi si è preso la scena con un riscatto da 7,5 milioni di euro. L’emergenza nel reparto difensivo della squadra ha portato il tecnico a modificare le gerarchie, inserendo Ghilardi tra i protagonisti principali in vista della prossima partita contro il Pisa. La sua promozione nel progetto tecnico segna un cambiamento importante nella rosa e nelle strategie di formazione.

L’emergenza difensiva della Roma ridisegna le gerarchie di Gasperini in vista del match contro il Pisa di Hiljemark, promuovendo Ghilardi al centro del progetto tecnico. Il centrale toscano, ex Verona, è stato ufficialmente riscattato dal club giallorosso per 7,5 milioni di euro a seguito della clausola scattata dopo il pareggio contro la Juventus. Nonostante un impiego col contagocce nella prima metà di stagione — appena 129 minuti accumulati nel 2025 — il difensore ha invertito il trend arrivando a totalizzare 1158 minuti complessivi dall’inizio dell’anno solare. La sua titolarità è blindata dal sorpasso definitivo su Ziolkowski, complice il forfait di Mancini, fermo ai box per un problema fisico con l’obiettivo minimo di rientrare per il big match contro l’ Atalanta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Ghilardi si prende la difesa: scatta il riscatto da 7,5 milioni

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