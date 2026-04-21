Ex Askatasuna sgombero lampo e futuro a rilento In Comune si spende la Lega | Basta ambiguità a Roma Avs chiede il conto al Governo

Nessuna decisione definitiva è stata presa riguardo all’immobile di corso Regina Margherita 47, che recentemente ha subito uno sgombero rapido. Le autorità comunali non hanno fornito indicazioni chiare sul suo futuro, mentre il partito di maggioranza ha chiesto maggiore chiarezza e trasparenza. Intanto, a Roma, l’associazione di volontariato ha chiesto al Governo di rispondere sulle sorti dell’area e sui prossimi passi da intraprendere.

Risposte certe su quale sarà il futuro dell'immobile di corso Regina Margherita 47, al momento, da parte del Comune non ve ne sono. Il nodo c'era e continua a esserci. Dal 18 dicembre 2025 è stasi sul futuro dell'ex sede del centro sociale Askatasuna, un immobile che come ha nuovamente.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate La sinistra si spacca dopo le violenze a Torino. “Basta ambiguità”, l'ultimatum ad AvsAria pesante a sinistra dopo le violenze andate in scena a Torino negli scorsi giorno. "Senza lo sgombero di Askatasuna...". L'assurda teoria del parlamentare di AvsL'aggressione al poliziotto da parte degli antagonisti in piazza per la solidarietà ad Askatasuna ha scosso molti e, almeno per una volta, c'è stata... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ex Askatasuna, sgombero lampo e futuro a rilento. In Comune si spende la Lega: Basta ambiguità, a Roma Avs chiede il conto al Governo. Roma blindata: Askatasuna e No Kings, previste 15mila persone in piazzaRoma blindata. Il lavoro della digos e del nucleo informativo dei carabinieri è già iniziato e sotto la lente c'è la manifestazione prevista per sabato 28 marzo nella Capitale. In piazza scenderà il ... romatoday.it No Kings a Roma: Blocchiamo tutto. Allerta anarchici e pro AskatasunaGià molti partecipanti in piazza della Repubblica, a Roma, da dove partirà il corteo No Kings Italia, manifestazione internazionale ... iltempo.it