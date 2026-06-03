La ‘soglia del Paradiso’ ad un’ora da Roma | il borgo che incanta i turisti per la sua bellezza e la sua storia

A circa un’ora da Roma si trova un borgo chiamato la “soglia del Paradiso”. Le sue strade strette si snodano tra case antiche e mura di pietra, mentre il silenzio avvolge i visitatori. Il paesaggio circostante è fatto di colline verdeggianti e campi coltivati. La località si distingue per la sua architettura storica e l’atmosfera tranquilla, ideale per una gita tra natura e memorie del passato.

A circa un’ora da Roma c’è un borgo che sembra nato per sorprendere chi cerca una gita fuori porta tra paesaggi, silenzi e memoria: lo chiamano la “ soglia del Paradiso ”. Ed è un’espressione che racconta bene la forza evocativa di questo luogo: un paese sospeso tra natura e spiritualità, in grado di incantare i visitatori grazie alla sua bellezza raccolta (e con una storia che attraversa le epoche di imperatori, santi, poeti, monasteri e antiche suggestioni). LEGGI ANCHE: Giugno da incorniciare per Villa Giulia: sarà esposto (per sempre) un capolavoro da 15 milioni di euro Subiaco, il borgo sotto i laghi amato anche da Petrarca che lo chiamò “soglia del Paradiso”. 🔗 Leggi su Funweek.it

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