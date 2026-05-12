A un’ora da Roma c’è il borgo della ‘soglia del Paradiso’ | cosa vedere a Subiaco

A circa un’ora da Roma si trova Subiaco, un borgo noto per la sua posizione tra rocce e corsi d’acqua. La località è spesso chiamata anche la “soglia del Paradiso” in riferimento alla sua tradizione religiosa e letteraria. Tra i principali punti di interesse ci sono monasteri antichi e panorami naturali che attirano visitatori e appassionati di storia. La zona si distingue per le sue caratteristiche paesaggistiche e culturali.

A un’ora da Roma c’è un borgo che sembra sospeso tra roccia, acqua e spiritualità: Subiaco, celebre anche per quella “ soglia del Paradiso ” così evocata dalla tradizione letteraria e religiosa. È un luogo incantevole che promette una fuga breve ma intensa, verso una meta nella quale il fascino medievale incontra monasteri, paesaggi naturali e memorie antichissime. Non serve andare lontano dalla Capitale per trovare un itinerario capace di unire bellezza, storia e silenzio. Subiaco, il borgo tra laghi, Aniene, memoria medievale e la “soglia del paradiso”. Subiaco deve il suo nome alla posizione “sotto i laghi”, riferimento ai bacini artificiali creati in età romana dallo sbarramento del fiume Aniene.🔗 Leggi su Funweek.it

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