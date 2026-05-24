Il Liverpool ha annunciato l'acquisto di Yan Diomande, che prenderà il posto di Mohamed Salah nella rosa del club. La cifra dell'operazione si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Diomande, attaccante, arriva con l’obiettivo di sostituire il calciatore egiziano, con cui il club aveva già pianificato il futuro. La sua carriera include esperienze in diversi club e una crescita costante, con il trasferimento che rappresenta un investimento importante per il club.

Chi è Yan Diomande, pronto a sostituire Mohamed Salah al Liverpool. La sua storia e la sua carriera. Il Liverpool guarda al futuro con grande ambizione e ha già individuato il profilo ideale per raccogliere la pesantissima eredità di Mohamed Salah in vista della prossima stagione sportiva. Secondo quanto riportato dal The Athletic, il prescelto assoluto dalla dirigenza di Anfield è Yan Diomande, talentuosa ala ivoriana attualmente in forza all’ RB Lipsia. La strada per arrivare al giocatore, tuttavia, si preannuncia in salita: il club teutonico, consapevole di avere tra le mani un potenziale fuoriclasse, ha fissato il prezzo del cartellino a ben 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chi è Yan Diomande, sostituto di Salah al Liverpool. Cifre monstre da 100 milioni, la sua storia e la sua carriera

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who can replace Mo Salah at Liverpool

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[Ornstein] Yan Diomande è un obiettivo principale per il Liverpool. Anche il #PSG tra i pretendenti ma il #LFC è un forte contendente; posizione solida con l'ala del RB Leipzig di 19 anni e se l'affare del giocatore sembra fattibile, seguiranno colloqui tra club. Il reddit

E' un momento storico dove gli esterni sinistri in rampa di lancio sono tanti. Facendo un giochino ed immaginando un dopo #Yildiz alla #Juventus andrei senza dubbio su uno di questi 4: - Yan #Diomande - Said #ElMala - Mika #Godts - Kerim #Alaj x.com

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