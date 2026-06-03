La società vista da Ramen La rivista presentata in biblioteca

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Venerdì alle 21, il cortile della Biblioteca Filelfica di Tolentino ospita la presentazione della rivista " Ramen ". Un periodico che esce ogni novanta giorni. "Una finestra aperta sul mondo – spiega il direttore Zeno Rossi – narrata dai più svariati linguaggi contemporanei". Uno spaccato della società attraverso la visione dei suoi autori, ovvero giornalisti, fumettisti, romanzieri, ambientalisti, professori o filosofi. Perché questo titolo? "Perché la nostra rivista è una sorta di brodo sciamanico – spiega Rossi –. Assaporare un Ramen è sempre un’esperienza che va ben oltre la mera degustazione, diventa un’azione sociale, politica, un’indagine antropologica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la societ224 vista da ramen la rivista presentata in biblioteca
© Ilrestodelcarlino.it - La società vista da "Ramen". La rivista presentata in biblioteca
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Insane 800m Sniper Headshot! Female Assassin Ultimate Revenge!

Video Insane 800m Sniper Headshot! Female Assassin Ultimate Revenge!

Notizie e thread social correlati

La nuova rivista di Musica POLIORAMA sarà presentata alla Chiesa di Santa Caterina da SienaSabato 22 febbraio 2025, presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena a Napoli, si terrà la presentazione della Rivista Digitale Poliorama.

Leggi anche: Nilsson. La rivista mai vista. Un periodico interamente dedicato ai bambini

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web