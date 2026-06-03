Venerdì alle 21, il cortile della Biblioteca Filelfica di Tolentino ospita la presentazione della rivista " Ramen ". Un periodico che esce ogni novanta giorni. "Una finestra aperta sul mondo – spiega il direttore Zeno Rossi – narrata dai più svariati linguaggi contemporanei". Uno spaccato della società attraverso la visione dei suoi autori, ovvero giornalisti, fumettisti, romanzieri, ambientalisti, professori o filosofi. Perché questo titolo? "Perché la nostra rivista è una sorta di brodo sciamanico – spiega Rossi –. Assaporare un Ramen è sempre un’esperienza che va ben oltre la mera degustazione, diventa un’azione sociale, politica, un’indagine antropologica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La società vista da "Ramen". La rivista presentata in biblioteca

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