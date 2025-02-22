La nuova rivista di Musica POLIORAMA sarà presentata alla Chiesa di Santa Caterina da Siena

Sabato 22 febbraio 2025, presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena a Napoli, si terrà la presentazione della Rivista Digitale Poliorama. L’evento riguarda la prima uscita della pubblicazione dedicata alla musica, che sarà introdotta pubblicamente in questa occasione. La rivista viene presentata in un contesto religioso, con un appuntamento aperto al pubblico e senza partecipazioni di figure istituzionali note.

Sabato 22 febbraio, alle ore 18.00, presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena, a Napoli, la Fondazione Pietà de’ Turchini presenterà Poliorama, un nuovo progetto editoriale nato in collaborazione con l’associazione Mezzogiorno Musicale. Poliorama è una rivista digitale di musicologia open access, annuale, che ha l’obiettivo di esplorare il panorama culturale e musicale del Sud Italia, con un’attenzione particolare all’Ottocento meno conosciuto. Interverranno alla presentazione Mariafederica Castaldo, presidente e direttore artistico Fondazione Pietà de’ Turchini, Paologiovanni Maione, direttore scientifico, Stefano Valanzuolo, giornalista e critico musicale, Sara Amoresano e Lorenzo Corrado, redattori della rivista.🔗 Leggi su 2anews.it

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