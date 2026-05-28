Nilsson La rivista mai vista Un periodico interamente dedicato ai bambini
Nilsson La rivista mai vista, IperboreaGiochi, burle, scherzi, e lazzi,ma non siamo mica pazzi:anche enigmi, videogiochi,barzellette non per pochiLabirinti, indovinellie disegni super belli,poi fumetti, quiz, raccontiche non reggono confrontiCon due esse e con la ellene vedremo delle belleState. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Nasce Nilsson, rivista dell’infanzia. Idee e reportage per bimbi curiosi: "Narriamo la vita, con grazia e ironia"Domani sarà disponibile in tutte le librerie il nuovo numero di Nilsson, la rivista dedicata ai bambini tra i 6 e gli 11 anni pubblicata da Iperborea.
A Torremaggiore il monumento ai bambini mai nati: un luogo dedicato alle vite che non hanno avuto il tempo di cominciareA Torremaggiore è stato inaugurato un monumento dedicato ai bambini mai nati, un spazio pensato per ricordare le vite che non hanno avuto modo di...
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NOVITÀ IN LIBRERIA Venerdì, tempo di novità: ecco tre meravigliose chicche da non perdere! Nilsson. La rivista mai vista! pubblicata da Iperborea, progetto grafico e art direction di Alice Beniero, 16 € Consigliata dai 7 anni Arriva in libreria un facebook
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