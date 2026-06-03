La segretaria della Uiltec ha dichiarato che la crisi energetica rende la situazione italiana insostenibile, con il rischio di spegnere l’industria nazionale. La dichiarazione è stata rilasciata in vista del quarto Congresso nazionale dell’organizzazione, previsto dal 3 al 5 giugno. La rappresentante sindacale ha evidenziato le difficoltà del settore e la necessità di interventi urgenti per affrontare le criticità legate ai costi energetici.

La Uiltec si avvicina al suo quarto Congresso nazionale, dal 3 al 5 giugno. Daniela Piras, segretaria generale, qual è l’effettivo stato di salute delle aziende del vostro settore? “La Uiltec rappresenta lavoratrici e lavoratori di comparti industriali strategici e fortemente energivori: chimica, farmaceutica, energia, ceramica, vetro, tessile, gomma-plastica. Molte imprese oggi avanzano in condizioni di estrema fragilità. I costi energetici, tripli o quadrupli rispetto ai competitor internazionali, sono diventati un fattore di selezione spietato, soprattutto per le nostre Pmi. Chi ha margini deboli rischia di sparire dal mercato, avviando una desertificazione industriale concreta: produzioni che si spengono una dopo l’altra e competenze qualificate che evaporano”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “La situazione italiana è insostenibile, la crisi energetica può spegnere l’industria”: parla la segretaria Uiltec, Piras

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Una nuova crisi energetica come quella del 1973

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: r , . Facciamo il punto sulla delicata situazione del x.com

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