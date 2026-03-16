Il prezzo del petrolio continua a salire rapidamente, influenzato dal conflitto in Iran che agita i mercati. I principali operatori statunitensi avvertono il governo di una possibile escalation della crisi energetica, sottolineando che l’attuale situazione rischia di peggiorare con l’aggravarsi della guerra. Nei corridoi di Washington si respira una crescente preoccupazione per le conseguenze di questa escalation sui prezzi e sulla stabilità.

Con il prezzo del petrolio che cresce di ora in ora a causa della guerra contro l’Iran, nei corridoi di Washington si sta scatenando il terrore. Del resto la guerra scatenata da Donald Trump che si diceva certo di poterla risolvere in pochi giorni, va avanti come nulla fosse da sedici giorni e nulla lascia pensare che finirà a breve. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, malgrado le rassicurazioni del tycoon sul fatto che il prezzo del petrolio non salirà ulteriormente ma al contrario dovrebbe scendere “a breve”, i vertici delle grandi compagnie petrolifere americane vedono nero e lo hanno detto in modo chiaro all’amministrazione Trump spiegando che “ se la guerra con l’Iran continuerà, la crisi energetica potrebbe aggravarsi ancora”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il petrolio continua a volare e i colossi americani avvertono Trump: “La situazione è grave e con la guerra la crisi energetica può soltanto peggiorare”

Articoli correlati

Ghiacci della Groenlandia a rischio con Trump, la crisi cilmatica potrebbe peggiorareL'interesse statunitense verso la Groenlandia sta facendo riscoprire la ricca e particolare isola a tutto il mondo.

Strade, Fratelli d'Italia: "Situazione che continua a peggiorare"Recita la segnalazione: "Nei mesi scorsi il Consigliere regionale FDI Alberto Ferrero, assieme al Gruppo consigliare FDI di Ravenna e alla Referente...

Assalto USA alla petroliera russa: Trump è un pirata senza regole

Tutto quello che riguarda Il petrolio continua a volare e i...

Temi più discussi: Usa preleveranno 172 milioni barili petrolio da riserve strategiche; Guerra Iran, impennata storica per il petrolio: sopra i 100 dollari, prima volta dal 2022; Il grande affare di Putin: dopo l’Iran incassa 150 milioni al giorno. Merz e l’Ue contro Trump; Il petrolio sale e poi crolla dopo le parole di Trump. Energia, serve il piano Ue.

Trump libera il petrolio russo: una mossa per frenare il rally del prezzo del greggioIl Tesoro USA allenta le sanzioni sul petrolio russo bloccato in mare. Strategia di Trump contro la crisi energetica e la guerra in Iran. it.benzinga.com

Trump sblocca il petrolio di Putin: sanzioni in pausa dopo il boom dei prezzi per la guerra in Iran. È scontro con l'UeLega e Movimento 5 Stelle chiedono che anche l'Europa riabiliti il gas di Mosca in considerazione del mutato assetto geopolitico. Appendino: Si pensi alle bollette degli italiani, serve pragmatismo ... today.it

Hormuz, risposte tiepide a Trump. Europa divisa sull’invio di navi. . Leggi l'articolo #HORMUZ - facebook.com facebook

L’Europa non asseconda Trump e lui lancia un monito alla Nato: “Futuro molto negativo” x.com