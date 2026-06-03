La Sicilia non esiste | incontro con Gaetano Savatteri al Museo delle Marionette

Notizia in breve

Un incontro si è svolto al Museo delle Marionette per discutere sulla natura e l’identità della Sicilia. La Società Dante Alighieri ha organizzato un evento in cui si è affrontato il tema dell’esistenza e della rappresentazione dell’isola. Non sono state fornite dichiarazioni pubbliche o interventi di figure pubbliche durante l’appuntamento. La discussione ha coinvolto diversi partecipanti interessati a esplorare gli aspetti culturali e storici legati alla percezione dell’isola.