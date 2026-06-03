La Sicilia non esiste | incontro con Gaetano Savatteri al Museo delle Marionette
Un incontro si è svolto al Museo delle Marionette per discutere sulla natura e l’identità della Sicilia. La Società Dante Alighieri ha organizzato un evento in cui si è affrontato il tema dell’esistenza e della rappresentazione dell’isola. Non sono state fornite dichiarazioni pubbliche o interventi di figure pubbliche durante l’appuntamento. La discussione ha coinvolto diversi partecipanti interessati a esplorare gli aspetti culturali e storici legati alla percezione dell’isola.
Nuovo appuntamento con la Società Dante Alighieri che si interrogherà sull’essenza autentica della Sicilia. Mercoledì 3 giugno alle 18, al Museo delle Marionette, Domenica Perrone e Franco Lo Piparo dialogheranno con Gaetano Savatteri, autore del volume La Sicilia non esiste. L'isola tra realtà e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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