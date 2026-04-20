Incontro su Il potere nascosto delle fiabe | al Museo delle Marionette la rassegna Donne che scrivono il presente

Martedì 21 aprile alle 17 si terrà al Museo delle Marionette un incontro intitolato “Il potere nascosto delle fiabe”. L’evento fa parte della rassegna “Donne che scrivono il presente” ed è organizzato da Maria Giambruno. La discussione si concentrerà sulle tematiche legate alle fiabe e al loro ruolo nel rappresentare aspetti nascosti della realtà e della cultura.

Si chiama “Il potere nascosto delle fiabe” l’incontro, organizzato da Maria Giambruno, che avrà luogo martedì 21 aprile alle 17.30 al Museo delle Marionette nell’ambito della rassegna Donne che scrivono il presente.A partire dal tema La lingua e il corpo come radice si esplorerà il mondo della.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate "Boccaccio lettore di Dante": incontro con il prof. Castiglia al Museo internazionale delle MarionetteGiorno 16 aprile, alle ore 18, al Museo delle Marionette Antonio Pasqualino, Ignazio Castiglia, docente di Letteratura italiana presso Università di... "Donne che scrivono il presente": la nuova rassegna sul genio femminile a Palazzo BonocoreVenerdì 10 aprile Palermo si prepara a diventare il palcoscenico di una rivoluzione culturale che mette al centro le donne come motore del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mattarella: i giornalisti sono testimoni di verità, incontro con le scuole di giornalismo - Ordine Dei Giornalisti; Il programma per le scuole secondarie di primo grado; Mattarella su Trump: Il potere può inebriare, far perdere l'equilibrio. E il Papa mette in guardia dall'autoesaltazione; INCONTRO CON IL REGISTA ROLAND SEJKO PER L’ANTEPRIMA ROMANA DI FILM DI STATO. Mattarella: Dal Papa messaggio splendido, mette in guardia da autoesaltazioneNel corso di un incontro al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l'attenzione su un recente messaggio di Papa Leone all'Accademia delle Scienze. Un messaggio sple ... tg24.sky.it A Ciserano incontro su Algoritmi, potere e disinformazioneSabato 14 marzo 2026 alle 21 al centro civico di Ciserano si terrà un incontro dal titolo Algoritmi, potere e disinformazione: il lato oscuro della rete. Interverrà il giornalista Riccardo Luna. Per ... bergamonews.it OLIMPIA DA 125 PUNTI In settimana l'incontro tra Leo Dell'Orco e la squadra. Una porva offensiva del genere non si vedeva dal 1990. «È la prima volta che andiamo su di tanto e non disperdiamo il vantaggio». - facebook.com facebook Durante un incontro nell’ambito della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, uno dei tre bambini della famiglia Trevallion — allontanati dai genitori lo scorso novembre — ha espresso il desiderio di tornare a casa, tra x.com