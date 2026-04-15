Boccaccio lettore di Dante | incontro con il prof Castiglia al Museo internazionale delle Marionette

Il 16 aprile alle 18, al Museo delle Marionette Antonio Pasqualino, ci sarà un incontro con Ignazio Castiglia, docente di Letteratura italiana presso l’Università di Palermo. Durante l’evento, il professore discuterà del rapporto tra Boccaccio e Dante, analizzando la sua attenzione costante verso l’opera del poeta fiorentino. La discussione si concentrerà sul ruolo di Dante nella formazione letteraria di Boccaccio e sulla sua presenza nelle sue opere.

Giorno 16 aprile, alle ore 18, al Museo delle Marionette Antonio Pasqualino, Ignazio Castiglia, docente di Letteratura italiana presso Università di Palermo, parlerà di "Boccaccio lettore di Dante", della lunga fedeltà alla sua opera. Se l’intera produzione del Certaldese si svolge infatti.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Teatro al Museo internazionale delle marionette: ultimo appuntamento della stagione con "Un’Odissea" Alberto Nicolino al Museo delle Marionette: in scena "La furia di Orlando" e "Le mille e una donna"Mezz’ora dedicata all’ascolto di storie senza tempo, sulle tracce di personaggi mitici o di antichi racconti alla scoperta del femminile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Al Museo delle Marionette Boccaccio un incontro dedicato al rapporto tra Boccaccio e Dante; Da Boccaccio a Omero, il Museo delle Marionette di Palermo chiude la stagione in grande; La settimana del Museo Pasqualino; DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL'EUROPA. Note per una riflessione storiografica - di Federico La Sala. Il film Dante di Pupi Avati stasera su Rai 5: la tramaIl film di Pupi Avati Dante con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso, Carlotta Gamba stasera su Rai 5: la trama. corrierenazionale.it Monaldi, Dante inclusivo, un autogol preferirgli Boccaccio(di Mauretta Capuano) Rifiutare la Divina Commedia di Dante sulla base di un pregiudizio religioso è un controsenso perché l'Alighieri faceva il contrario. Dante era inclusivo. Lo dicono all'ANSA ... ansa.it ATTENZIONE: EVENTO RIMANDATO AL 28 MAGGIO ALLE 21 Torna per la sua terza edizione la rassegna “Se una notte d’inverno un lettore”, e lo fa con un unico, imperdibile appuntamento! Il Circolo di Cavallano ospita la scrittrice Nadia Terrano - facebook.com facebook