Cinemarte al teatro Cicero di Cefalù la premiazione dei cortometraggi degli studenti

Domenica 24 maggio alle 18:30 si svolgerà al teatro comunale Salvatore Cicero di Cefalù la cerimonia di premiazione dedicata ai cortometraggi realizzati dagli studenti nell’ambito del progetto CinemArte. L’evento rappresenta la fase finale di un’iniziativa che ha coinvolto i giovani nella produzione cinematografica. La serata prevede la consegna dei premi ai migliori lavori e una proiezione pubblica dei cortometraggi selezionati. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita.

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Domenica 24 maggio alle ore 18:30 al teatro comunale Salvatore Cicero di Cefalù si terrà l’evento conclusivo del progetto CinemArte. L’associazione AttivaMente Ets onlus ha coinvolto nell’iniziativa gli istituti comprensivi Botta di Cefalù, Minà Palumbo di Castelbuono, Pollina-San Mauro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cefalù, Sicilia Sullo stesso argomento Concorso letterario nazionale. Premiazione al Teatro degli OscuriLa scrittura è abilità, sogno, un banco di prova, un’esperienza che lascia un segno e che aiuta a maturare e crescere. Legalità e ludopatia, sabato la premiazione degli studenti vincitori del concorsoSabato 9 maggio, alle 10, si terrà a Casa Sanfilippo, in via Panoramica dei Templi ad Agrigento, la cerimonia di consegna dei premi del concorso... CinemArte, la premiazione dei cortometraggi degli studenti al teatro Cicero di CefalùDomenica 24 maggio alle ore 18:30 al teatro comunale Salvatore Cicero di Cefalù si terrà l’evento conclusivo del progetto CinemArte. L’associazione AttivaMente Ets onlus ha coinvolto nell’iniziativa g ... vivienna.it Il Giornale di Cefalù 07-5-2026: Strega comanda colore chiude al Teatro Cicero la rassegna Cosa porta il vento43° anno n.1889 -Il Giornale di Cefalù -7-5-2026 – Strega comanda colore Un sottile gioco tra una mamma ed una figlia che da 10 anni vive in stato vegetativo: Adele […] ... blogsicilia.it