Legalità e ludopatia sabato la premiazione degli studenti vincitori del concorso

Sabato 9 maggio alle 10 si svolgerà a Casa Sanfilippo, in via Panoramica dei Templi ad Agrigento, la premiazione degli studenti vincitori di un concorso dedicato ai temi della legalità e della ludopatia. L’evento prevede la consegna dei premi agli studenti che hanno partecipato, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni e degli organizzatori del concorso. La cerimonia si svolgerà nella sede di Casa Sanfilippo.

Sabato 9 maggio, alle 10, si terrà a Casa Sanfilippo, in via Panoramica dei Templi ad Agrigento, la cerimonia di consegna dei premi del concorso sulla legalità e la ludopatia rivolto agli studenti.I vincitori del concorso saranno presenti alla cerimonia accompagnati dai loro dirigenti scolastici.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Cerimonia di premiazione del concorso ‘La Foglia d’Oro’: i vincitoriGiunta alla quarta edizione, si è svolta nei giorni scorsi al Teatro ‘Del Falco’ di Montefalcone Appennino, la cerimonia di premiazione del concorso... “Disegna la legalità”, ecco i vincitori: premiazione a Casa SanfilippoSaranno premiati sabato 9 maggio a Casa Sanfilippo i vincitori del concorso nazionale “Disegna la legalità”, promosso dalla Camera di commercio di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Legalità e ludopatia, sabato la premiazione degli studenti vincitori del concorso; Controlli sulle sale slot: intensificate le verifiche amministrative; Dalla genesi e le prime forme di gioco alla ludopatia; Ad Agrigento la cerimonia di premiazione del concorso nazionale Disegna la Legalità. Disegna la legalità, ecco chi sono i vincitori del concorsoLa cerimonia di consegna dei premi si terrà sabato 9 maggio, presso Casa Sanfilippo, in via Panoramica dei Templi ad Agrigento ... grandangoloagrigento.it Disegna la legalità, ecco i vincitori: premiazione a Casa SanfilippoStudenti da tutta Italia protagonisti del concorso promosso dalla Camera di commercio, focus sul tema della ludopatia ... agrigentonotizie.it `, Si è conclusa questa mattina, nei plessi della scuola dell’infanzia, l’iniziativa “A lezione di regole con il vigile urbano. Dalla strada alla scuola: impariamo insieme la legalità”. Un momento importante di crescita - facebook.com facebook Arriva il badge di cantiere Sisma 2016. Senesi (Fillea): "Laboratorio di legalità e sicurezza" x.com