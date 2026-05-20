È stato annunciato il lancio di PerugIA Next, un nuovo ecosistema territoriale digitale che coinvolge diversi attori locali tra cui pubblica amministrazione, università, imprese e cittadini. L'iniziativa vede la collaborazione tra enti pubblici, università e associazioni di categoria, con l'obiettivo di integrare le competenze e le risorse del territorio in ambito tecnologico. Tra i partecipanti ci sono la Provincia di Perugia, la Regione Umbria, l’Università degli Studi, Confindustria, Anci e PuntoZero.

E’ nato il nuovo “ecosistema territoriale digitale“: mette in relazione pubblica amministrazione, università, imprese, territori e cittadini e vede insieme Provincia di Perugia, Regione Umbria, Università degli Studi, Confindustria, Anci e PuntoZero, PerugIA Next. Un progetto partito con la firma del protocollo d’intesa tra i soggetti coinvolti, definito "una riflessione concreta sull’utilizzo dei dati e dell’ intelligenza artificiale nei servizi pubblici e nello sviluppo del territorio". Un percorso che mette al centro sicurezza digitale, protezione dei dati e costruzione di un rapporto di fiducia tra innovazione, istituzioni e comunità. PerugIA Next può contare su un finanziamento Pnrr (intercettato dalla Provincia di Perugia ) del valore di quasi un milione di euro, messo a disposizione da P. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intelligenza artificiale Nasce PerugIA Next: "Sfida tecnologica, culturale e sociale"

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Al via il percorso formativo sull'intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione

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