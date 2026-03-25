Dal 26 al 29 marzo, al Teatro di Documenti di Roma, va in scena “Vortex”, uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Maurizio M. Ferrante. La rappresentazione si svolge in un luogo dedicato alle performance dal vivo, coinvolgendo il pubblico in una narrazione che affronta temi legati all’Intelligenza Artificiale. La messa in scena si inserisce nel panorama culturale della città, offrendo un’interpretazione artistica del tema tecnologico.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Vortex, scritto e diretto da Maurizio M. Ferrante.. Dove e Quando: Al Teatro di Documenti di Roma, dal 26 al 29 marzo.. Perché: Una riflessione distopica e attuale sul rapporto tra coscienza umana e algoritmi, ambientata in una metropoli dominata dalla tecnocrazia.. Il confine tra progresso tecnologico e dominio della macchina si fa sempre più sottile nel nuovo millennio. Mentre l’umanità accoglie con entusiasmo, e talvolta con ingenuità, le strabilianti capacità di calcolo delle nuove intelligenze artificiali, il teatro torna a farsi specchio critico delle nostre paure più profonde. Al Teatro di Documenti, suggestivo spazio capitolino situato nel cuore di Testaccio, debutta Vortex, l’ultima fatica di Maurizio M. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - “Vortex”: la sfida dell’Intelligenza Artificiale al Teatro di Documenti

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