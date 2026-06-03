La sfida delle amministrative Il centrodestra stringe i tempi | Basta regalare tempo Il candidato entro fine estate

Il centrodestra ha deciso di presentare il proprio candidato sindaco entro la fine dell’estate, stringendo i tempi rispetto alle scadenze delle amministrative. Nel frattempo, il centrosinistra ha confermato la candidatura di Paolo Pilotto per un secondo mandato a Monza. La scelta del candidato da parte del centrodestra non è ancora stata comunicata pubblicamente. Le elezioni amministrative si avvicinano e le forze politiche si preparano a presentare le proprie candidature ufficiali.

Il centrosinistra ha già scelto la strada da percorrere: Paolo Pilotto sarà nuovamente il candidato sindaco a Monza alle prossime elezioni amministrative. Una decisione presa ormai quasi tre mesi fa e che ha consentito alla coalizione di avviare con largo anticipo il lavoro in vista della campagna elettorale, con l’annunciato ritorno di Italia Viva e il dialogo aperto con il Movimento 5 Stelle. Sul fronte opposto, invece, il centrodestra monzese non ha ancora sciolto le riserve sul nome da proporre agli elettori. Ma gli esponenti della coalizione assicurano che il lavoro procede e che la scelta arriverà entro la fine dell’estate. "Il centrodestra in questi mesi ha cominciato a lavorare in modo coeso e compatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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