Amministrative il candidato a sindaco Tangredi | Unità e solidarietà per Cervinara basta divisioni
In vista delle prossime elezioni amministrative, il candidato sindaco di Cervinara, Filuccio Tangredi, sta portando avanti un tour nel paese per presentare il suo programma. Durante le visite, ha sottolineato l’importanza di promuovere unità e solidarietà tra i cittadini, invitando a superare le divisioni che hanno caratterizzato in passato il contesto locale. La sua presenza nelle diverse zone di Cervinara mira a coinvolgere direttamente la comunità e ascoltare le esigenze della popolazione.
Non è una campagna elettorale come le altre. Oltre ad illustrare il programma per cercare di vincere le elezioni, c’è un pensiero fisso che accompagna Filuccio Tangredi, candidato sindaco di Cervinara Rinasce, in queste giornate in cui gira il paese in lungo ed in largo ed entra, praticamente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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