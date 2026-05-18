Amministrative il candidato a sindaco Tangredi | Unità e solidarietà per Cervinara basta divisioni

In vista delle prossime elezioni amministrative, il candidato sindaco di Cervinara, Filuccio Tangredi, sta portando avanti un tour nel paese per presentare il suo programma. Durante le visite, ha sottolineato l’importanza di promuovere unità e solidarietà tra i cittadini, invitando a superare le divisioni che hanno caratterizzato in passato il contesto locale. La sua presenza nelle diverse zone di Cervinara mira a coinvolgere direttamente la comunità e ascoltare le esigenze della popolazione.

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