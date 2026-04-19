Amministrative il centrodestra si compatta | definito il candidato sindaco a Benevento

Nel capoluogo di provincia, il centrodestra ha annunciato il nome del candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. La coalizione ha confermato l’unificazione delle forze politiche che la compongono, dopo mesi di trattative e incontri. La candidatura è stata ufficializzata in un evento pubblico, con la presentazione dei rappresentanti dei diversi partiti coinvolti. La decisione si inserisce nel quadro delle strategie politiche per le amministrative in città.

Tempo di lettura: 2 minuti Il centrodestra prova a fare quello che negli ultimi anni gli è riuscito a fasi alterne: stare insieme. E questa volta lo mette nero su bianco, al termine dell’interpartitico convocato per il pomeriggio odierno. Un accordo politico sottoscritto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati che punta dritto alle amministrative 2026 e 2027, con un obiettivo chiaro: presentarsi uniti nei capoluoghi di provincia e in tutti i comuni sopra i 15mila abitanti. Un’intesa che parte dai livelli alti – Avellino e Salerno già definite – ma che ha un peso specifico anche sul Sannio. Perché dentro quel documento c’è un passaggio tutt’altro che secondario: Benevento.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Amministrative, il centrodestra si compatta: definito il candidato sindaco a Benevento Notizie correlate Centrodestra si compatta sulla scelta del candidato sindaco: "Sarà Antonello Velardi"“Sarà Antonello Velardi il candidato sindaco del centrodestra per la Città di Marcianise”. Elezioni amministrative a Lecco: Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia è il candidato sindaco del centrodestraLecco, 7 marzo 2026 – Il candidato sindaco del centrodestra di Lecco dovrebbe essere Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni amministrative, il centrodestra a Ceglie Messapica punta su Giovanni Gianfreda; CERVIA: Amministrative, per il centrodestra il candidato è Marco DeLorenzi; Imola, cinque candidati in corsa per le elezioni Amministrative 2026: centrodestra diviso e Movimento 5 Stelle assente, il sindaco Panieri cerca il bis; Amministrative 2026, tutti i comuni della provincia di Roma al voto. Civita Castellana – Centrodestra diviso: Giampieri e FdI attaccano Parroccini: Scelta dettata da ambizioni personaliCIVITA CASTELLANA - A Civita Castellana si apre una frattura nel centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Il sindaco Luca Giampieri e la se ... etrurianews.it Il colpo di scena che sblocca il Centrodestra: Firetto lascia il campo al candidato sindaco Dino AlongeDopo settimane di veti incrociati, la coalizione converge sul nome di un noto avvocato sessantenne per tentare la conquista della città già al primo turno. L'ufficializzazione della candidatura avverr ... agrigentonotizie.it Vidor | L’ex sindaco Albino Cordiali candidato alle prossime amministrative facebook