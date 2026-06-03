La settimana della verità Milan Glasner a colloquio L’ex Crystal Palace in pole E Cardinale vota Rangnick

Da sport.quotidiano.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tecnico dell’Milan, attualmente sotto osservazione, è stato convocato per un colloquio con la dirigenza. Tra i candidati per la guida tecnica figura un ex allenatore di una squadra di Premier League, considerato favorito. Nel frattempo, il presidente del club ha espresso il suo sostegno a un altro allenatore già presente in rosa, per il quale si valuta un rinnovo di contratto. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

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Dalla settimana dell’epurazione alla settimana della rivoluzione, è tempo di scegliere per il Milan. Dopo aver messo alla porta l’amministratore delegato Giorgio Furlani (che sarà sostituito, quanto meno a tempo, da Massimo Calvelli), il direttore tecnico Geoffrey Moncada (in direzione Nizza), il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri, sono e saranno giorni di colloqui. Ieri, quello tra Gerry Cardinale, il suo senior advisor Zlatan Ibrahimovic e Oliver Glasner. Il 51enne, nel primo pomeriggio, ha ufficialmente salutato il Crystal Palace, dopo un biennio fruttato tre titoli: Coppa d’Inghilterra, Community Shield e Conference League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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