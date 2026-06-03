Il tecnico dell’Milan, attualmente sotto osservazione, è stato convocato per un colloquio con la dirigenza. Tra i candidati per la guida tecnica figura un ex allenatore di una squadra di Premier League, considerato favorito. Nel frattempo, il presidente del club ha espresso il suo sostegno a un altro allenatore già presente in rosa, per il quale si valuta un rinnovo di contratto. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Dalla settimana dell’epurazione alla settimana della rivoluzione, è tempo di scegliere per il Milan. Dopo aver messo alla porta l’amministratore delegato Giorgio Furlani (che sarà sostituito, quanto meno a tempo, da Massimo Calvelli), il direttore tecnico Geoffrey Moncada (in direzione Nizza), il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri, sono e saranno giorni di colloqui. Ieri, quello tra Gerry Cardinale, il suo senior advisor Zlatan Ibrahimovic e Oliver Glasner. Il 51enne, nel primo pomeriggio, ha ufficialmente salutato il Crystal Palace, dopo un biennio fruttato tre titoli: Coppa d’Inghilterra, Community Shield e Conference League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sport.quotidiano.net - La settimana della verità. Milan, Glasner a colloquio. L’ex Crystal Palace in pole. E Cardinale vota Rangnick

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, Oliver Glasner lascia il Crystal Palace e incontra Cardinale: sarà fumata bianca?Oliver Glasner ha lasciato il Crystal Palace e questa sera incontrerà i rappresentanti del Milan.

Milan, rivoluzione Cardinale-Ibra: Rangnick e Glasner nel mirinoIl Milan sta valutando nuove opzioni per la direzione sportiva, con possibili inserimenti di professionisti spagnoli.

Temi più discussi: Dal caldo record a Dua Lipa, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ; L'Arsenal può eguagliare il record della Serie A in Europa nel 1990; Calcio in TV: finale Conference League, dove vedere Crystal Palace-Rayo Vallecano in diretta; Milan, su Rangnick e allenatore si decide tutto in pochi giorni. Oggi l'incontro con Glasner.

Ormai il Milan vale il Crystal Palace; prima punti al loro centravanti, adesso ti ci litighi Iraola…sono rassegnato, questa è la dura realtà, Silvio rese glorioso un club che in verità non ha mai avuto DNA vincente e prestigio x.com

Noni Madueke ha evitato infortuni contro il Crystal Palace ed è previsto che sia in forma per la finale di Champions League di sabato. Il cambio tardivo è stato puramente precauzionale e Madueke dovrebbe far parte della squadra dell'#AFC che affronterà il P reddit

La settimana della verità. Milan, Glasner a colloquio. L’ex Crystal Palace in pole. E Cardinale vota RangnickPrevisto un incontro anche con Jaissle che però è sotto contratto con l’Al-Ahli. Spaccatura sul ct dell’Austria, candidato a prendere la guida dell’area tecnica. Ibrahimovic spinge per arrivare a Plan ... sport.quotidiano.net

Milan, si avvicina la settimana della verità: lunedì incontro chiave con Rangnick, martedì quello con Glasner. E Calvelli può essere il nuovo adRimangono aperte tutte le alternative, ma il club rossonero ha fretta di definire il nuovo assetto tecnico e dirigenziale ... msn.com