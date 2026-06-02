Milan Oliver Glasner lascia il Crystal Palace e incontra Cardinale | sarà fumata bianca?

Da sport.quotidiano.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oliver Glasner ha lasciato il Crystal Palace e questa sera incontrerà i rappresentanti del Milan. È considerato il candidato principale per la panchina del club rossonero.

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Prima l’addio ufficiale al Crystal Palace, poi l’incontro di questa sera con il Milan: Oliver Glasner è in pole position per la panchina rossonera. Il 51enne è tra i nomi indicati da Ralf Rangnick, a sua volta candidato a guidare la rivoluzione del Diavolo nel ruolo di capo dell’area tecnica. Coppa d’Inghilterra, Community Shield e Conference League: tre titoli nel biennio di Glasner con il Crystal Palace, club con cui era in scadenza di contratto. “Abbiamo creato una mentalità con la quale competere contro tutti, in Inghilterra e in Europa”, ha sottolineato l’allenatore nella lettera di saluto. Parole che saranno sicuramente piaciute a Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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