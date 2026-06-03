Una legge approvata recentemente stabilisce che le semifinali e le finali degli Slam con almeno un italiano in campo devono essere trasmesse in diretta gratuita e in chiaro. Questa disposizione riguarda anche il Roland Garros, dove potrebbe essere visibile la semifinale di Cobolli, prevista sul Nove. La norma si basa su un precedente australiano e mira a garantire una maggiore accessibilità alle partite di alto livello con partecipanti italiani.

Un decreto legge varato pochi mesi fa prevede che le semifinali e le finali degli Slam con la presenza di almeno un italiano vengano trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro. Un intervento operato dopo una lunga consultazione e dopo un lungo iter burocratico in modo da garantire a un ampio pubblico di godersi questi incontri di cartello senza la necessità di possedere un abbonamento a pagamento, portando così il tennis nelle case di un numero più elevato di persone. Questa misura, però, entrerà in vigore quando cesseranno gli attuali diritti: fino a quel momento, infatti, i broadcaster televisivi non sono tenuti a garantire la diffusione in chiaro di questi incontri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - La semifinale di Cobolli si vedrà sul Nove al Roland Garros? Cosa prevede la Legge e il precedente dell’Australia

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