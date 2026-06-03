La semifinale di Cobolli si vedrà sul Nove al Roland Garros? Cosa prevede la Legge e il precedente dell’Australia

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una legge approvata recentemente stabilisce che le semifinali e le finali degli Slam con almeno un italiano in campo devono essere trasmesse in diretta gratuita e in chiaro. Questa disposizione riguarda anche il Roland Garros, dove potrebbe essere visibile la semifinale di Cobolli, prevista sul Nove. La norma si basa su un precedente australiano e mira a garantire una maggiore accessibilità alle partite di alto livello con partecipanti italiani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un decreto legge varato pochi mesi fa prevede che le semifinali e le finali degli Slam con la presenza di almeno un italiano vengano trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro. Un intervento operato dopo una lunga consultazione e dopo un lungo iter burocratico in modo da garantire a un ampio pubblico di godersi questi incontri di cartello senza la necessità di possedere un abbonamento a pagamento, portando così il tennis nelle case di un numero più elevato di persone. Questa misura, però, entrerà in vigore quando cesseranno gli attuali diritti: fino a quel momento, infatti, i broadcaster televisivi non sono tenuti a garantire la diffusione in chiaro di questi incontri. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

la semifinale di cobolli si vedr224 sul nove al roland garros cosa prevede la legge e il precedente dell8217australia
© Oasport.it - La semifinale di Cobolli si vedrà sul Nove al Roland Garros? Cosa prevede la Legge e il precedente dell’Australia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il Roland Garros 2026 si vedrà in chiaro sul Nove? Cosa prevedono la Legge ed i dirittiDopo aver concluso l'edizione degli Internazionali d’Italia, l’attenzione si sposta verso il Roland Garros 2026, che si svolgerà a Parigi dal 24...

Il Roland Garros 2026 si vedrà in tv in chiaro? Cosa prevede la Legge e il possibile canaleDopo la conclusione degli Internazionali d’Italia, l’attenzione si sposta verso il Roland Garros 2026, che si terrà dal 24 maggio al 7 giugno nel...

Temi più discussi: L'Italia sogna al Roland Garros, Arnaldi-Cobolli-Berrettini ai quarti; Cobolli vola, è semifinale! Rivivi la vittoria Auger-Aliassime in 3'; Roland Garros, tris azzurro ai quarti: Cobolli, Berrettini e Arnaldi avanti tutta; Pronostico Cobolli-Auger Aliassime quote quarti Roland Garros.

roland garros la semifinale di cobolliCobolli si prende di forza la semifinale: gli highlights della rimonta su Auger-AliassimeUn’altra prestazione solidissima del tennista romano che rimonta da set e break di svantaggio e si guadagna la prima semifinale Slam della carriera Flavio Cobolli con un’altra grande prestazione si gu ... tennisitaliano.it

roland garros la semifinale di cobolliCobolli in semifinale al Roland Garros: avversario, orario, quando si gioca e dove vederla in tvFlavio ha battuto in quattro set Auger-Aliassime e ha proseguito il suo cammino a Parigi: il suo prossimo rivale sarà un suo connazionale di nome Matteo ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web