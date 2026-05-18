Dopo aver concluso l'edizione degli Internazionali d’Italia, l’attenzione si sposta verso il Roland Garros 2026, che si svolgerà a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. La fase delle qualificazioni è iniziata oggi, mentre i tabelloni principali sono programmati per le date indicate. La trasmissione dell’evento in Italia sarà visibile in chiaro sul canale Nove, in base a quanto previsto dalla legge sui diritti televisivi.

Archiviata una memorabile edizione degli Internazionali d’Italia, i riflettori del tennis mondiale si spostano a Parigi in vista del Roland Garros 2026, in programma (per quanto riguarda i tabelloni principali, mentre le qualificazioni sono iniziate oggi) da domenica 24 a domenica 7 giugno. Grande attesa per il secondo Major della stagione, che rappresenta di gran lunga il torneo più importante dell’anno sulla terra battuta. La cavalcata trionfale di cui si è reso protagonista negli ultimi due mesi abbondanti Jannik Sinner rende ancor più interessante e ricca di significati l’imminente manifestazione parigina, che potrebbe regalare allo sport azzurro un traguardo dal peso specifico incalcolabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Roland Garros 2026 si vedrà in chiaro sul Nove? Cosa prevedono la Legge ed i diritti

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