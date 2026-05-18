Il Roland Garros 2026 si vedrà in tv in chiaro? Cosa prevede la Legge e il possibile canale

Dopo la conclusione degli Internazionali d’Italia, l’attenzione si sposta verso il Roland Garros 2026, che si terrà dal 24 maggio al 7 giugno nel complesso torneo di tennis a Parigi. Le qualificazioni sono già iniziate, mentre i tabelloni principali sono in programma tra due settimane. La trasmissione dell’evento in televisione è oggetto di discussione, con alcune ipotesi sulla possibilità di vederlo in chiaro e le eventuali disposizioni previste dalla legge per la diffusione delle immagini sportive.

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